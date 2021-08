Ex maresciallo della Finanza ucciso nel Napoletano, esplosi 3 colpi di pistola dal killer

Non escludono alcuna pista, anche se sembrerebbe esclusa quella che porta alla camorra, le indagini sull’omicidio di Domenico Giordano, l’incensurato di 74 anni, ucciso ieri sera, a colpi d’arma da fuoco, a Lettere.

Le vittima, un elicotterista della Guardia di Finanza (e non dell’Aeronautica come riferito in precedenza), è stato raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco.

Per fare luce sull’accaduto, sulla dinamica e sul movente, sono al lavoro i carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli) coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. (ANSA).

L'uomo viveva con un fratello con il quale si dedicava alla cura degli orti. L'agguato è avvenuto in via Tuoro, una nuova strada che collega Lettere a Casola di Napoli. Tutti gli abitanti del posto hanno sentito i colpi di pistola e poi hanno visto arrivare quattro auto dei carabinieri: i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia indagano a 360 gradi, ma si tenderebbe ad escludere la pista della camorra.

Di seguito il cordoglio del Sindaco di Lettere Sebastiano Giordano:

“Quello che è successo ferisce l’intera comunità di Lettere, ma sono fiducioso nel lavoro che svolgeranno le forze dell’ordine. Conoscevo la vittima da quando ero piccolo perché abitavo nei pressi della sua abitazione: lui e il fratello persone tranquille, riservate ed educate. Quello che è successo è inspiegabile. Mi ha telefonato il comandante dei vigili per avvisarmi e chiedere l’autorizzazione ad analizzare le immagini delle telecamere di video sorveglianza“.