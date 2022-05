Scandalo in Campania, fa partorire 7 donne ma è positivo al Covid: indagato ginecologo

Un medico dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, avrebbe fatto partorire 7 donne da positivo al Covid. Come si legge su Salernotoday, il professionista è ora indagato. Stanto alle indagini condotte dai militari dell’Arma, l’uomo è accusato di aver violato un regio decreto del 1934 in materia di tutela della salute.

I fatti risalgono al novembre 2020. Non sono noti tutti i dettagli della vicenda e le indagini non son oancora concluse. Ad ogni modo in quel periodo il medico, come risulterebbe da un certificato, era assente per malattia in quanto positivo al Covid. Negli stessi giorni però, come riferito dalle stesse partorienti ascoltate dagli inquirenti, il ginecologo le avrebbe assistite e fatte partorire.

Fortunatamente nessuna paziente è stata contagiata dal virus e anche i loro bambini stanno bene. Il ginecologo invece, medico di fiducia di tutte le partorienti (le aveva seguite durante tutta la gravidanza) ora rischia di finire in guai seri.