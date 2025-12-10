PUBBLICITÀ
Fabbrica-dormitorio abusiva nel Napoletano, scoperti 76 operai "stipati" tra sporcizia e degrado

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Fabbrica-dormitorio abusiva nel Napoletano, scoperti 76 operai
Fabbrica-dormitorio abusiva nel Napoletano, scoperti 76 operai "stipati" tra sporcizia e degrado
E’ l’alba a San Gennaro Vesuviano, provincia di Napoli. Le saracinesche sono calate ma i riflettori sono già puntati su una palazzina in via Nola. I tre piani che i carabinieri stanno per ispezionare racconteranno storie diverse, quelle di chi ci vive e ci lavora.

Un intreccio con un comune denominatore, il degrado.

Fabbrica-dormitorio abusiva nel Napoletano, scoperti 76 operai “stipati” tra sporcizia e degrado

In quello stabile non ci sono solo appartamenti di fortuna ma anche una fabbrica tessile abusiva. Ai piani più alti dormono gli operai. I militari ne conteranno addirittura 76, distribuiti in stanze fatiscenti, letti arrangiati alla meglio, servizi ridotti all’osso e ambienti segnati da umidità e scarsa aerazione.

Spazi nati come abitazioni diventati dormitori di fortuna, dove la vita sembra scorrere solo al ritmo dei turni lavorativi. In uno degli ambienti anche spazi per il culto islamico.
Al piano terra l’opificio, completamente abusivo, coperto da una tettoia altrettanto priva di autorizzazioni. Le forniture di acqua per l’intera struttura garantite da un pozzo scavato senza criterio. 11 le persone denunciate.

L’intervento, condotto dai carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano, con la collaborazione del nucleo forestali di Roccarainola, del NIL, della polizia locale e di personale Enel e dell’Asl, ha portato a 11 denunce in stato di libertà.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

