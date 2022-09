“Ora fai i tuoi banchetti in Paradiso”, l’area flegrea dice addio a Fabio

Un fulmine a ciel sereno, area flegrea in lutto per la morte improvvisa di Fabio Barbella, oggi i funerali nella chiesa di Santa Maria a Quarto. Tanti i messaggi sui social per Fabio, molto conosciuto nell’ambito della ristorazione per la sua attività di catering.

“Abbiamo cominciato insieme ad entrare nel mondo del banqueting appena maggiorenni e ad amare il nostro lavoro portato avanti con successo e dedizione ti ricorderò così ambizioso e appassionato del tuo lavoro e delle Harley devidson che la terra ti sia lieve Fabio Barbella un abbraccio. “

“Ricordo ancora i miei primi giorni di lavoro con voi ….Ricordo quante cazziate ricevute da te ma da tutta la tua famiglia…Ricordo quante notti insonne e piene di stanchezza abbiamo passato…Rigranzio te e tutta la tua famiglia per la persona che ora sono lavorativamente. Ricordo le tue manie di perfezione sul buffet .Tutto in ordine. Tutto simmetricoTutto alla perfezione Sicuro che ora da li su metterai sempre il tuo zampino nei loro banchetti”

“IL RE DEI BUFFET PERFETTI Fabio Barbella CI HA LASCIATI IN QUESTA GIORNATA TRISTE E PIOVOSA

MI HAI SPEZZATO IL TE NE SEI ANDATO TROPPO PRESTO AMICO MIO NEANCHE IL TEMPO DI UN SALUTO

TI RINGRAZIO PER QUESTI 21 ANNI LAVORATIVI DOVE MI HAI INSEGNATO TANTISSIME COSE ERO UN FANCIULLO QUANDO SONO ENTRATO NELLA VOSTRA FAMIGLIA LAVORATIVA E LE PORTERÒ SEMPRE NEL CUORE CONDOGLIANZE ALLA TUA BELLA FAMIGLIA”