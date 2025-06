Lutto a Torre del Greco, Fabio Borriello muore a 23 anni

PUBBLICITÀ

Profondo cordoglio a Torre del Greco per la prematura scomparsa di Fabio Borriello, giovane di soli 23 anni, molto conosciuto e amato nel quartiere Leopardi. Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza che stanno giungendo in queste ore alla famiglia.

“L’ASD Leopardi Calcio, attraverso il Presidente, la dirigenza e tutta la squadra, si unisce al dolore della famiglia Borriello. A Giovanni, a sua moglie Annalisa e alla piccola Ilenia vanno le più sentite condoglianze. Fabio era un nostro tifoso, uno di noi, sempre presente sugli spalti a sostenere la squadra con passione. Un ragazzo speciale, dal cuore d’oro, andato via troppo presto. Fabio mancherà a tutti: ai familiari, agli amici, al quartiere intero. Che tu possa aver finalmente trovato la pace che cercavi. Ciao Fabio. Chi vive nel cuore di chi resta non muore mai”. Questo il messaggio condiviso anche sulla pagina social della squadra locale.

I funerali di Fabio si sono tenuti oggi, 3 giugno, alle ore 16:30 presso la Chiesa di Maria SS. del Buon Consiglio, in via Nazionale. A lui è stato dedicato anche un murales in sua memoria.

