Parte dalla provincia di Napoli per lavorare, Fabio muore in Svizzera

Un terribile lutto ha colpito Anacapri alla notizia della morte di Fabio Minieri avvenuta in Svizzera. Secondo Caprinews il 29enne è stato investito da un furgone mentre era in compagnia di un amico: insieme camminavano a bordo strada quando il giovane è stato travolto dal veicolo a Täsch. Fabio era partito dalla provincia di Napoli per Zermatt dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare come cameriere in un albergo della zona.

TROPPO GRAVI LE FERITE PER FABIO

Secondo una nota diffusa dalla polizia elvetica viene riferito che, dopo le prime cure mediche sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasportato in elicottero all’ospedale universitario di Losanna. Purtroppo nel centro medico è deceduto a causa della gravità delle ferite e dei traumi riportati. Alla guida del furgone, ha reso noto la polizia, c’era era un portoghese di 37 anni, che viaggiava da Randa verso Täsch. La procura cantonale ha avviato indagini sul tragico incidente, successo alle 19.15.

Il giovane era molto conosciuto sull’Isola Azzurra per la sua passione per il calcio. “L’Uc Givova Capri Anacapri si stringe al dolore della famiglia Minieri per la tragica scomparsa di Fabio, figlio della comunità anacaprese“, così è stato ricordato dall’Uc GIVOVA CAPRI ANACAPRI. Parole di cordoglio sono state espresse anche dall’ASD Anacapri/Isola di Capri: “Si stringe al dolore della famiglia Minieri per la tragica scomparsa di Fabio“.