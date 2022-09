Fabrizio Corona a processo attacca la Polizia: “Andassero a prendere gli altri criminali!”

Ennesimo processo per Fabrizio Corona, accusato di resistenza ed evasione. L’ex re dei paparazzi “convocato” al Tribunale di Milano non ha risparmiato nessuno, neanche la Polizia.

Le accuse a Fabrizio Corona

In Tribunale a Milano per l’ennesimo processo Fabrizio Corona dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per un tentativo di evasione. L’ex re dei paparazzi infatti pare essersi “macchiato” del reato di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale nel Marzo 2021 quando gli agenti in questione erano intenti a riportarlo in carcere. Il giudice di Sorveglianza aveva infatti deciso che Corona avrebbe dovuto ritornare in carcere.

Così poi non è stato, non di certo per le resistenze “fisiche” di Corona, ma per le scelte compiute da altri giudici. Quest’ultimi infatti hanno scelto poi per Fabrizio Corona l’affidamento terapeutico. Prima che venisse presa la scelta dell’affidamento terapeutico però Fabrizio Corona doveva tornare in carcere. All’arrivo degli agenti pare essersi ribellato ferendosi ad un braccio, urlando contro gli agenti e rompendo il vetro dell’ambulanza arrivata sul luogo per trasportarlo in ospedale. “La polizia che è venuta non era quella che era stata chiamata dall’ambulanza, ma la solita polizia che mi aveva già arrestato nel 2018: siamo a Milano e quindi vogliono rompere i coglioni a Corona, devono smetterla! Ci sono tanti criminali, andassero a prendere gli altri criminali” queste le parole d’accusa di Corona contro gli agenti.

La tentata evasione

L’accusa di tentata evasione invece risale a quando Fabrizio Corona era ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda, prima di essere trasferito in carcere sempre nel Marzo 2021. I fatti che lo vedono protagonista e per l’accusa colpevole riguarderebbero un tentativo d’evasione dalla struttura. Fuori dall’aula Corona si difende ponendo l’attenzione sui dettagli della possibile “fuga”. “Evasione? Ero a 30 metri e non ci sono balconi, come evado? Muoio. Magari era un tentato suicidio, no?“. L’ex “re” dei paparazzi infatti non è ottime condizioni psicologiche. Da anni è in cura per guarire dalla tossicodipendenza e da alcuni problemi psichiatrici. L’ex paparazzo fuori dall’aula però si mostra sicuro, per lui il processo è già vinto.