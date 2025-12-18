Chi è Antonio Medugno, il tiktoker napoletano protagonista del ‘sistema Signorini’

PUBBLICITÀ

“Il prezzo del successo”, questo è il titolo della puntata di “Falsissimo” che ha spopolato in tutto il web in pochissime ore. Puntata in cui l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona nel suo podcast, ha mosso accuse contro Alfonso Signorini, ex conduttore del Grande Fratello e direttore editoriale di “Chi”. La prima parte delle dichiarazioni si sofferma sulla corruzione che riguarda il mondo dello spettacolo e di come la meritocrazia non sia presa in considerazione. Subito dopo arrivano le accuse riguardanti il noto conduttore, “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”, questa è la dichiarazione, che conferma la gestione non professionale delle selezioni del reality show. Il punto fondamentale è la spiegazione del “Sistema Signorini”, che dura da oltre 10 anni, il quale consiste in flirt, messaggi, regali e presunti rapporti sessuali in cambio di notorietà. Il “caso zero” di questo sistema è un noto modello napoletano Antonio Medugno, che partecipò al Gf Vip nell’edizione 2021/2022.

Chi è Antonio Medugno il tiktoker protagonista della vicenda

Classe 1998, il noto modello e tiktoker Antonio Medugno è originario di Napoli. Dopo aver sfilato per importanti aziende di moda, continua la sua gavetta nel mondo dello spettacolo. Partecipa a Uomini e Donne nel 2019, per poi entrare al Grande Fratello Vip a Gennaio del 2022. La sua permanenza fu breve, uscì dal programma dopo un mese e mezzo nella puntata del 3 Marzo. Ad oggi la sua popolarità è ancora influente, contando oltre 3,2 milioni di follower su TikTok e 500 mila su Instagram.

Le storie d’amore e la vita privata

Il nome di Antonio nel corso degli anni, è stato affiancato a varie ragazze con cui ha intrattenuto una relazione amorosa. Tra cui l’ex gieffina Clarissa Selassiè , ma non solo, anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia D’Urso e la ballerina di Amici Rosa di Grazia. Tutte relazioni basate su un obiettivo comune: il successo. Ad oggi tramite indizi social, il protagonista della vicenda sembra aver trovato la sua stabilità con la modella milanese Federica Balzano, classe 2006/2007.

Le chat accusatorie tra il conduttore e il concorrente

Al centro dello scandalo, il fulcro alimentatore si è concentrato sugli innumerevoli messaggi che si sarebbero inviati i due. Antonio un ragazzo sconosciuto e umile, come si sarebbe potuto permettere la partecipazione ad un programma così noto? Fabrizio Corona lo spiega tramite la testimonianza del diretto interessato dove conferma una corrispondenza “solo epistolare”, avvenuta nel 2021 della durata di 4-5 mesi. Il rapporto è iniziato tramite un messaggio del conduttore per informarlo della sua presenza durante il provino del ragazzo. Dopo il primo messaggio ne sono poi susseguiti tanti altri, dimostrando avance, desiderio di vicinanza fisica e corruzione tramite favoritismi e regali. Il rapporto viene poi troncato dal rifiuto di Medugno al loro primo incontro nel non voler avere un rapporto intimo, pagandone il prezzo con il non superamento del provino. Arriva però un’altra occasione per Antonio, visto che riesce ugualmente ad entrare in casa, destando i sospetti di un rapporto solo “platonico”.