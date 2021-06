Fabrizio Corona ritrova l’amore, si è fidanzato con l’ex tronista 20enne di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Secondo i rumors, riportati da biccy.it, lei si sarebbe addirittura già trasferita a casa sua.

Prima dell’amore con Fabrizio Corona, Sophia Codegoni a Uomini e Donne aveva scelto Matteo Ranieri, ma la loro storia non è durata. “Matteo è riuscito a farmi star bene, a farmi sorridere e a rendermi felice. Le cose fuori sono state un po’ diverse. Non mi sento di dare colpe a nessuno, non voglio puntare il dito. Quando l’ho scelto, sapevo della nostra diversità però le emozioni che provavo, e che provo ancora, mi hanno portato a fregarmene. Tornassi indietro, lo sceglierei ancora, gli presenterei la mia famiglia e i miei amici“.

La conferma della relazione fra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni è arrivata da Libero: “L’ex tronista di Maria De Filippi vive nella nuova casa di Fabrizio Corona, il quartier generale dove l’ex re dei paparazzi si è rimesso in pista con il suo lavoro di agente dei vip“. Dai diretti interessati non sono arrivate ancora smentite.

Fabrizio Corona, 9 poliziotti armati fanno irruzione in casa: «Non ce la faccio più»

Fabrizio Corona si scontra nuovamente con le forze dell’ordine. L’ex re dei paparazzi ha ricevuto la notte di sabato la visita di un gruppo di agenti di polizia – nove, secondo Corona – dopo la segnalazione di schiamazzi provenienti dalla sua abitazione a Milano. Fabrizio Corona ha documentato tutto su Instagram, con una serie di stories e un post in cui mostra i momenti di tensione seguiti all’arrivo dei poliziotti. Gli agenti, nonostante il battibecco, constatano che la verifica della segnalazione di schiamazzi ha dato esito negativo.

“Vergogna. Nove poliziotti armati in casa – scrive Corona su Instagram accompagnando i video. – Chiedo al Presidente della Repubblica, lasciatemi vivere in pace. Sono stanco e non ce la faccio più. Venite pure a prendermi, sto giro mi taglio la gola”.

La discussione tra l’ex manager dei fotografi, Fabrizio Corona, e i poliziotti verte inizialmente sul fatto che gli agenti siano entrati in casa senza citofonare. Corona, inoltre, rifiuta di mostrare un documento di identità. Tutto a favore di videocamera, con le immagini che finiranno poi su Instagram.

Ed è lungo lo sfogo di Corona sul social network, dove arriva anche a scrivere: “Io con tutti i problemi personali che ho, psichici e familiari, rinchiuso in casa da due anni senza l’ora d’aria, nonostante cerchi di impedire che qualsiasi cosa di illegale possa venire attorno a me, e mi ritrovo 9 poliziotti in casa armati, un plotone, pagato da noi contribuenti”. Concludendo: “Sono stanco, non ce la faccio più, ve lo chiedo per favore, lo chiedo al Presidente della Repubblica, lasciatemi vivere in pace la mia vita legale con i miei immensi problemi”.

