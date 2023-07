Fabrizio Corona tra Giugliano e Napoli: “”La rivoluzione sta arrivando…”

PUBBLICITÀ

Dopo i gossip sulle coppie, ormai ex, come Ilary Blasi e Francesco Totti ma anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Fabrizio Corona torna a parlare. Ma non solo, perché l’ex re dei paparazzi sgancia un vero e proprio scoop: “La rivoluzione sta arrivando. 6 luglio ore 19.00! Commentate pure, ma potrete solo apprendere, conoscere e scoprire come sempre la verità”. Di cosa si parla è però un mistero.

Su Instagram Corona si mostra su una sedia mentre fuma e si rivolge direttamente ai fan: “Mi hanno bannato da Instagram, Facebook, in televisione non vado perché la tv non esiste più”. Ecco allora che l’imprenditore è costretto a trovare altre vie: “Di fronte a tutto questo, ho creato una mia piattaforma su Telegram dove on ci saranno censure e potrò tornare libero di essere quello che sono sempre stato e di esprimermi come se fossi a tavola, con i miei amici di sempre, quelli che mi seguono da 30 anni”.

Da qui l’appuntamento ai suoi numerosissimi follower: “Da giovedì 6 luglio alle ore 14.00 potrete unirvi al mio canale Fabrizio Corona premium Telegram dove tornerò a fare quello che è più nelle mie corde: dire la verità su tutto, su tutti”. E chissà quale altro retroscena svelerà alle 19.

Intanto Corona si trova a Napoli, ieri nelle stories Instagram ha pubblicato una foto mentre si allenava in una palestra a Giugliano, città dove viene spesso, poi si è fatto fotografare nel centro di Napoli.