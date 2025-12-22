Fanno benzina senza pagare a Giugliano, decine di auto immortalate dalle telecamere

PUBBLICITÀ

Ha dell’assurdo quanto accaduto questa notte al distributore Italmare di Corso Campano a Giugliano, dove si è verificata una appropriazione indebita di carburante, nello specifico benzina. Secondo quanto segnalato dal titolare, dall’una alle cinque del mattino, diverse automobili si sarebbero presentate al distributore effettuando pieni di carburante senza procedere al pagamento, allontanandosi subito dopo essersi riforniti.

Grazie alle videocamere, sono state raccolte prove fotografiche e le targhe di tutte le auto coinvolte, materiale che verrà messo a disposizione delle autorità competenti. Tutti i responsabili saranno regolarmente denunciati. L’episodio ha destato preoccupazione e indignazione, anche per il numero di veicoli coinvolti e per la durata dell’azione, protrattasi per diverse ore nel cuore della notte.

PUBBLICITÀ

La denuncia del titolare

“Al distributore Italmare Corso Campano a Giugliano in Campania, stanotte c’è stata una appropriazione indebita di carburante. Nello specifico benzina, tanti ragazzi dall’1 di stanotte fino alle 5 hanno fatto i pieni senza pagare appropriandosi indebitamente del prodotto. Abbiamo foto e targhe di tutte le auto che saranno denunciato alle autorità competenti”.