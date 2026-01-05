PUBBLICITÀ
Far West in autostrada, assalto al portavalori con chiodi e fumogeni

Di Nicola Avolio
Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6:30 lungo l’autostrada A14, in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel Chietino.

Al momento non si conosce l’entità del bottino.

Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Non è certo se siano state utilizzate armi. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118.

Alle 7 circa, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara. Nell’assalto sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Attualmente, nel tratto interessato all’altezza del km 402, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara.

Gli utenti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

