Allarme al corso di Melito, scoppia l’incendio nella farmasanitaria

Redazione Internapoli
Allarme lungo il corso di Melito, scoppia l'incendio nella farmasanitaria
Un corto circuito sarebbe all’origine dell’incendio che ha letteralmente distrutto, ieri sera, la Pharmasanitaria Fuscone in via Roma a Melito. Ingenti i danni alla struttura con migliaia di euro di prodotti per la crescita dei bambini andati in fumo. Sul posto, quando mancavano pochi minuti alle 22, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della locale tenenza.
Pochi minuti più tardi sono giunti in via Roma, i titolari dell’esercizio commerciale che non hanno potuto fare altro che la conta degli ingenti danni. Il corto circuito sarebbe dovuto al cattivo funzionamento di un alimentatore di corrente presente all’interno del negozio.

