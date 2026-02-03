Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, arrestato 58enne napoletano

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna, a Castel Volturno, in largo delle Rondini, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, unitamente ai militari della Tenenza di Castel Volturno, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione.

Nel corso dell’operazione, i militari dell’Arma hanno rintracciato e tratto in arresto un 58enne del Napoletano, residente a Castel Volturno, destinatario di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, commessi nella provincia di Frosinone negli anni 2012 e 2013, e condannato alla pena complessiva di quattro anni, tre mesi e sedici giorni di reclusione.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in esecuzione delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria mandante, tempestivamente informata dai Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno.