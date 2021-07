Scoperto il motivo della fuga di Federica, la 14enne rintracciata a Napoli

La polizia ferroviaria di Napoli ha scoperto il motivo della scomparsa di Federica Nigro. La giovane è stata individuata dai poliziotti a bordo di un treno che aveva preso da Agropoli per incontrare un ragazzo conosciuto sui social.

IL RITROVAMENTO DI FEDERICA

Il 14 luglio scorso esplose la gioia per Federica, infatti, la 14enne venne ritrovata a Napoli. Il giorno prima la ragazza era scomparsa da Agropoli lasciando il negozio dei genitori per raggiungere la casa della nonna. Durante quel tragitto si persero le tracce della giovane. All’una e mezza di notte Federica avrebbe chiamato i genitori facendo presagire ad un rapimento. I diversi minuti trascorsi al telefono avrebbero permesso alle forze dell’ordine di acquisire ulteriori elementi sul caso. Precedentemente il cellullare sarebbe stato agganciato ad una cella di Secondigliano.

Il sindaco cilentano Adamo Coppola scrisse sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo atteso qualche attimo in più per avere l’assoluta certezza, che è giunta poco fa: Federica è stata ritrovata. Tiriamo tutti un sospiro di sollievo. I genitori stanno andando a prenderla presso la stazione di Napoli. Attualmente la ragazza è in custodia alla Polfer. Complimenti alle forze dell’ordine per l’ottimo lavoro svolto, che ha portato in poche ore alla risoluzione della vicenda. Ho appena chiamato il comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Fabiola Garello, per congratularmi. Federica ti aspettiamo per riabbracciarti!“.