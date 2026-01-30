Fermato presunto molestatore di bambini al Vomero, l’allarme lanciato dalle mamme

PUBBLICITÀ

Un presunto molestatore di bambini è stato portato in caserma dai carabinieri del Vomero. Sull’uomo, vent’anni, pendeva una denuncia per presunto adescamento di bambini.

Il giovane sarebbe anche affetto da alcuni problemi di salute. I militari dell’Arma si sono mossi in seguito ad alcune segnalazioni, appostandosi nei pressi del luogo dove il giovane era solito fermarsi e lo hanno portato in caserma, dove è stato ascoltato dagli inquirenti.

A far scattare i campanelli d’allarme, sarebbe stata una fitta corrispondenza di messaggi in una chat di mamme che lo avrebbero avvistato all’esterno di una scuola, facendo scattare una denuncia alle forze dell’ordine. Nelle prossime ore si saprà di più sulla vicenda: l’uomo sarà denunciato, e la sua posizione è attualmente al vaglio dei militari dell’Arma