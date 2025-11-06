“Fermi o sparo”, rapina tre giovani nel Napoletano: 31enne incastrato dalle telecamere

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Stazione di Lettere hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento riguarda un 31enne napoletano, già detenuto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, accusato di rapina aggravata.

La rapina nella notte del 15 marzo

Secondo quanto emerso dalle indagini, nella notte del 15 marzo 2025 l’uomo, armato di coltello, avrebbe avvicinato un gruppo di giovani lungo una strada isolata di Lettere. Approfittando dell’oscurità e dell’assenza di passanti, li avrebbe minacciati di morte, costringendoli a consegnargli il denaro contante che avevano con sé, circa 120 euro.

Prima di allontanarsi, avrebbe intimato alle vittime di restare immobili e di non voltarsi, minacciando di “sparare” in caso contrario.

Le indagini e l’identificazione

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri di Lettere sotto il coordinamento della Procura di Torre Annunziata, ha consentito di ricostruire i fatti e identificare l’autore della rapina in tempi brevi.

Determinanti si sono rivelate le testimonianze delle vittime e dei presenti e l’analisi delle immagini di videosorveglianza acquisite nei comuni di Lettere e Casola di Napoli, che hanno permesso di delineare un grave quadro indiziarioa carico dell’indagato.

L’uomo, già detenuto per altri reati, resterà ora ai domiciliari con controllo elettronico, in attesa degli ulteriori sviluppi del procedimento penale.