Festa illegale nel locale a Napoli, scatta la multa da 10mila euro

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Un controllo congiunto degli agenti dell’unità operativa Vomero della Polizia Locale, dei Carabinieri della locale stazione e del personale dell’ASL ha consentito di accertare gravi irregolarità all’interno di un locale in piazza Arenella. Al momento dell’intervento, all’interno del locale erano presenti circa 90 avventori che ballavano, con musica diffusa tramite un impianto audio professionale. Dagli accertamenti è emerso che non era stata presentata alcuna Segnalazione Certificata di Inizio Attività per questo specifico tipo di attività, né risultava effettuata la prevista verifica di agibilità e sicurezza dei locali.

Durante il controllo è stato inoltre accertato che l’impianto di diffusione sonora utilizzato risultava difforme rispetto a quello autorizzato, circostanza che ha comportato l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro. Al termine dell’operazione, il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L’intervento ha consentito di interrompere immediatamente la serata danzante non autorizzata e di ripristinare il rispetto delle normative poste a tutela della sicurezza e della corretta gestione delle attività di pubblico spettacolo.

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New Jersey abusivi

Nel territorio della Terza Municipalità, invece, il personale dell’unità operativa Stella della Polizia Locale ha svolto un’attività di verifica e di ripristino del decoro urbano a seguito di una serie di esposti presentati dai cittadini. Gli interventi, effettuati con il supporto del personale tecnico di Napoli Servizi, hanno interessato diverse strade dell’area municipale e hanno consentito la rimozione complessiva di 28 paletti abusivamente installati sulla sede stradale, 6 transenne e 3 elementi in plastica tipo “new jersey”.

Sono state inoltre rimosse 86 staffe metalliche utilizzate per l’affissione di biancheria sulle facciate degli edifici prospicienti la pubblica via. L’operazione ha contribuito al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla regolare fruizione della carreggiata e dei marciapiedi.