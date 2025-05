Festa Scudetto, lunedì scuole chiuse in tre quartieri di Napoli

PUBBLICITÀ

Lunedì, in occasione della festa per il quarto scudetto del Napoli, resteranno chiuse le scuole dei quartieri San Ferdinando, Chiaia e Posillipo. È quanto prevede una ordinanza sindacale del Comune di Napoli che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, nel territorio della Municipalità 1 come richiesto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

