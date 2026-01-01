Festeggiamenti pazzi tra Acerra e Somma Vesuviana, colpi di pistola e due accoltellati

Questa notte i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, presso il distributore di carburante Q8, per una lite. Per motivi ancora da chiarire, alcuni clienti avrebbero litigato e uno di questi avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco a scopo intimidatorio. Due i bossoli rinvenuti. Non ci sono feriti. Indagini in corso.
A Somma Vesuviana, invece, i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Vignarelli per due giovani accoltellati in strada.
Sulla dinamica ancora tutto da ricostruire. Le vittime, un 18enne e un 19enne, sono state portate in ospedale, non in pericolo di vita. Indagini in corso.