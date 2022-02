Grumo Nevano non dimentica Rosa, fiaccolata e veglia di preghiera per la 23enne

Una fiaccolata in memoria di Rosa Alfieri, la 23enne ennesima vittima di femminicidio. Ieri sera la città di Grumo Nevano non ha voluto dimenticare la ragazza barbarmente uccisa due giorni fa: decine si suoi concittadini si sono ritrovate ieri sera per una marcia simbolica e una veglia. A partecipare al momento di raccoglimento anche don Carmine Spada parroco di Grumo Nevano «Rosa è ora nelle mani di Dio, anche se avremmo preferito averla ancora qui tra le braccia e soprattutto in quelle della mamma Celeste» le parole del prete durante il momento di preghiera. A partecipare alla fiaccolata anche il sindaco Gaetano Di Bernardo e tanti fedeli.

L’ARRESTO DI ELPIDIO DOPO LA MORTE DI ROSA

Accusato dell’omicidio di Rosa è il 31enne Elpidio D’Ambra rintracciato ieri all’Ospedale San Paolo a Fuorigrotta dove era arrivato in stato confusionale. Stando a quanto emerso, D’Ambra avrebbe tentato un approccio intimo con Rosa nell’appartamento che il papà della ragazza gli aveva affittato. La 23enne si sarebbe opposta e a quel punto, sarebbe scattato il raptus dell’uomo. Il corpo della giovane è stato ritrovato privo di vita nel bagno dell’appartamento. A indagare sull’omicidio sono i carabinieri della Compagnia di Giugliano diretta dal capitano Andrea Coratza.

IL VIDEO DELLA FIACCOLATA