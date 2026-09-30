Fiamme fuori la pizzeria a Pomigliano, il rogo partito da un corto circuito

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Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti a via Nazionale delle Puglie 119 a Pomigliano per un incendio. Le fiamme, verosimilmente nate per un corto circuito, si sono propagate all’esterno di un pizzeria e hanno interessato la struttura presente. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri.