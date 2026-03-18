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Lacrime, applausi e un lungo corteo di camion per l’ultimo saluto a Michele Pirozzi, il 28enne morto insieme alla sua fidanzata Maria Magliocco, nel tragico incidente stradale avvenuto in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, in provincia di Salerno.

L’intera comunità di Capaccio Paestum si è fermata questa mattina, listata a lutto su disposizione del sindaco Gaetano Paolino, per partecipare alle esequie celebrate nella chiesa della Divina Provvidenza, a Ponte Barizzo.

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Fidanzati morti nell’incidente in Cilento, lacrime e dolore per i funerali di Michele e Maria

Il feretro, accompagnato da una lunga fila di mezzi pesanti guidati da colleghi e amici, è giunto davanti alla chiesa tra la commozione generale.

Sulla bara bianca, la foto del giovane, mentre all’esterno e tra i presenti si moltiplicavano i segni di affetto. Striscioni, palloncini e magliette con l’immagine della coppia formata da Michele e la fidanzata Maria Magliocco.

A officiare la funzione religiosa è stato il parroco Don Pino Sette, che nell’omelia ha invitato a trasformare il dolore in gratitudine per il tempo condiviso. Particolarmente toccante la lettera della famiglia, letta al termine della celebrazione, tra le lacrime dei presenti e gli applausi che hanno accompagnato l’uscita del feretro.

Forte il legame con il lavoro e la vita quotidiana del giovane: simbolico lo striscione legato ai camion dell’azienda di famiglia, che Michele guidava ogni giorno, con un messaggio d’amore dedicato alla sua Maria, a testimonianza di un sentimento che, come ricordato dagli amici, “andrà oltre la morte”.

Il dramma si è consumato nella serata di venerdì scorso, quando l’auto su cui viaggiavano i due giovani è precipitata in una scarpata dopo un violento impatto con un furgone. Per entrambi non c’è stato scampo. I corpi sono stati recuperati dopo ore di ricerche da parte dei vigili del fuoco.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso. Nel pomeriggio, alle 15, la comunità di Pisciotta darà l’ultimo saluto a Maria Magliocco nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo.