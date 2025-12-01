Finale di X Factor a Napoli, disposte la chiusura di strade e sensi unici

PUBBLICITÀ

È istituito, il giorno 4 dicembre 2025, dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze, un dispositivo temporaneo di circolazione, che prevede

A) il divieto di transito veicolare:

a.1 nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l’edificio della Prefettura;

a.2 nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante l’edificio del Comiliter (palazzo Salerno) e in Rampe Paggeria, eccetto i veicoli del personale in servizio presso la Procura Militare della Repubblica/Tribunale Militare:

a.3 in via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

a.4 in via San Carlo eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine, i veicoli per le emergenze ed il soccorso e i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) con stazionamento nella corsia loro riservata in via San Carlo, fronte teatro omonimo, ove potranno sostare e transitare con direzione da piazza Trieste e Trento a piazza Municipio;

a.5 via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele, e in rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso.

PUBBLICITÀ

B) il senso unico di circolazione:

b.1 in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia;

b.2 in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.

C) la sospensione:

c.1 in piazza Carolina, dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

c.2 in via San Carlo e in via Cesario Console, dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana;

c.3 in via Cesario Console, della sosta regolamentata a tariffa oraria.

D) il senso unico di circolazione: il divieto di sosta con rimozione forzata:

d.1 in piazza Trieste e Trento;

d.2 in via Cesario Console in corrispondenza delle aree di cui al punto c.3.