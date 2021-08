Hanno provato a comprare una Playstation 5 ed un iPhone con documenti e busta paga falsa, ma sono stati scoperti dalla Squadra Mobile di Benevento. E per questo è scattata la denuncia per tentata truffa. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri al centro commerciale Buonvento, dove due persone di Napoli sono state bloccate mentre tentavano di allontanarsi dal parcheggio.

Davanti al diniego del finanziamento, i due avevano capito di essere stati scoperti e quindi tentato la fuga. A quel punto, i poliziotti in zona per i controlli, li hanno fermati e trasferiti in Questura per l’identificazione.

La perquisizione

Una volta perquisite le due persone, un 22enne ed un 41enne, entrambi all’interno di un’auto, gli agenti hanno trovato una carta di identità elettronica falsa usata per il tentativo di acquisto. E, oltre a questa, due cellulari con power bank e tre diverse sim oltre ad busta paga falsa.

Gli investigatori hanno così potuto ricostruire il tentativo di truffa. Per i due, entrambi già noti per questo tipo di reato, è quindi scattata la denuncia e la proposta per il foglio di via obbligatorio.