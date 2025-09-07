PUBBLICITÀ
Finge di accostare al posto di blocco e poi fugge, arrestato 28enne a Qualiano

Di Nicola Avolio
A Qualiano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Davide Bevilacqua, 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine (NATO A MUGNANO DI NAPOLI IL 05 OTT 1996). Denunciato per lo stesso reato un 26enne.

La gazzella sta percorrendo corso Campano quando incrocia una Fiat Panda con a bordo i due e un’altra persona. All’alt, il 28enne finge di accostare per poi fuggire. Ne nasce un’inseguimento e dopo alcuni minuti la Panda frena per far scendere il 26enne.

Bevilacqua, sottoposto alla detenzione domiciliare con permesso di assentarsi, non poteva essere in compagnia di un altro pregiudicato ma il suo tentativo è andato storto. I carabinieri bloccano tutti i passeggeri della Panda e ricostruiscono la vicenda.

L’uomo è stato arrestato. Il terzo passeggero era un 23enne incensurato.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

