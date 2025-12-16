PUBBLICITÀ
Finti figli, gioielli e minorenni: così è stata truffata un’anziana ad Ottaviano

Avrebbero fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata a truffe aggravate ai danni di anziani Alessandro D’Errico, Antonietta Mascitelli, Carmela Mascitelli, Assunta Olisterno, Maria Robustelli, Giovanni Capretti, Mirco Marchese, Vincenzo Di Balsamo, Antonio Di Balsamo, Carolina Esposito, Maria Palmieri, Domenico Paolone, Riccardo Maisto, Giovanni Stefano Morgavi, Giovanni D’Errico, Tommaso Di Balsamo, Fabio D’Anna, Vittorio Cozzolino, Vittorio Esposito, Immacolata Michelino e Maddalena D’Errico, accusati di aver messo in piedi un sistema stabile di telefonate e ritiro dei beni.

Il 12 ottobre 2024 a Ottaviano, una donna di 85 anni sarebbe stata contattata da falsi familiari che le avrebbero riferito di un’improvvisa emergenza bancaria. Convinta della veridicità della richiesta, l’anziana avrebbe consegnato tutti i gioielli in suo possesso a due soggetti giunti presso l’abitazione, uno dei quali minorenne, mentre l’altro avrebbe fatto da palo all’esterno.

