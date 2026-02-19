PUBBLICITÀ
Finti fisioterapisti in centri di riabilitazione dell’Agro Aversano, denunciati in quattro

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
In alcuni centri di riabilitazione tra Casal di Principe e Villa Literno sono state denunciate quattro persone poiché svolgevano il lavoro di fisioterapista pur non essendo iscritti all’albo nazionale.

L’indagine è partita da una segnalazione che riferiva della presenza in alcuni centri di un uomo ed una donna che esercitavano il lavoro di fisioterapisti senza averne i titoli.

I poliziotti del commissariato di Casal di Principe hanno effettuato i controlli in diversi centri della zona, trovando in due centri dipendenti che svolgevano attività di fisioterapisti, alcuni dei quali privi però dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Fisioterapisti. Nonostante ciò eseguivano comunque diagnosi, valutavano patologie e prescrivevano piani terapeutici.

È così scattata la denuncia per i falsi fisioterapisti e i titolari dei due centri, che avrebbero omesso di effettuare i controlli sull’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo dei propri dipendenti.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

