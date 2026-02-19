PUBBLICITÀ

In alcuni centri di riabilitazione tra Casal di Principe e Villa Literno sono state denunciate quattro persone poiché svolgevano il lavoro di fisioterapista pur non essendo iscritti all’albo nazionale.

Finti fisioterapisti in centri di riabilitazione dell’Agro Aversano, denunciati in quattro

L’indagine è partita da una segnalazione che riferiva della presenza in alcuni centri di un uomo ed una donna che esercitavano il lavoro di fisioterapisti senza averne i titoli.

PUBBLICITÀ

I poliziotti del commissariato di Casal di Principe hanno effettuato i controlli in diversi centri della zona, trovando in due centri dipendenti che svolgevano attività di fisioterapisti, alcuni dei quali privi però dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Fisioterapisti. Nonostante ciò eseguivano comunque diagnosi, valutavano patologie e prescrivevano piani terapeutici.

È così scattata la denuncia per i falsi fisioterapisti e i titolari dei due centri, che avrebbero omesso di effettuare i controlli sull’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo dei propri dipendenti.