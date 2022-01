Fiumi di droga con base a Ercolano, condanne confermate tranne che per il ras Pace

Per il gruppo di trafficanti di droga con base e interessi a Ercolano ieri è arrivata la decisione finale. La Cassazione infatti ha giudicato sui ricorsi presentati e ha confermate le condanne inflitte agli imputati in secondo grado, diminuite rispetto al primo, tranne che per Mariano Pace e Francesco Pace. Per il primo c’è stato un rinvio; per il secondo (assistito dagli avvocati Leopoldo Perone e Antonio Rizzo) la sentenza è stata annullata con rinvio.

In appello i giudici si erano così espressi: Franca Cefariello assolta; Ciro Ciano, 4 anni; Pasquale Imperato, 6 anni e 4 mesi; Patrizio Pirone, 7 anni e 3 mesi; condanne confermate rispetto al primo grado per Ersilia Amoroso, Rosa Borrelli, Antonietta Dentale, Tommaso Iengo, Pasquale Pirone, Adele Polese, Ciro Polese, Gabriella Polese, Carla Scognamiglio e Tommaso Scognamiglio. Per Tommaso Iengo, Francesco Pace e Tommaso Scognamiglio è stata dichiarata cessata la misura cautelare.