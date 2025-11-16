Folle inseguimento tra Trentola e Parete, nei guai giovani di Caivano e Santa Maria C.V.

PUBBLICITÀ

Una mattinata che sembrava scorrere come tante altre si è trasformata in pochi istanti in un inseguimento lungo le strade di Trentola Ducenta e Parete, nel Casertano. È accaduto ieri, 15 novembre 2025, quando i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato una Fiat 500X con due giovani a bordo che, alla vista della pattuglia, hanno improvvisamente accelerato dandosi alla fuga.

Il veicolo, una vettura risultata a noleggio presso una società del Napoletano, si è lanciato in una pericolosa corsa tra le vie cittadine, tentando più volte di seminare la pattuglia. I militari dell’Arma hanno avviato un inseguimento lungo e prudente, mantenendo costanti le distanze e il coordinando via radio con le altre pattuglie in circuito.

La corsa è terminata solo in via Romaniello, nel vicino comune di Parete, dove l’auto è stata finalmente fermata in sicurezza. I due occupanti, identificati come V.P., 18 anni, residente a Caivano, e X.B., 22 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere, sono stati subito sottoposti ai controlli di rito.

Durante la perquisizione del mezzo, i Carabinieri hanno rinvenuto due borse nuove, recanti la firmata di un noto brand. Gli articoli, per i quali i due non hanno saputo fornire alcuna giustificazione plausibile, sono stati sequestrati come materiali sospetti di ricettazione e saranno depositati presso l’Ufficio Corpi di Reato.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che il 18enne, fermato alla guida dell’auto, era sprovvisto di patente. Per questo motivo è stato sanzionato ai sensi dell’art. 116 del Codice della Strada. Entrambi i giovani sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, in concorso. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dalla Stazione Carabinieri di Trentola Ducenta, che ha curato ogni fase dell’intervento.