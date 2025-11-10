PUBBLICITÀ
Follia a Miano, distrutto il vetro di un’ambulanza durante il soccorso

Gianluca Spina
È un episodio assurdo quello avvenuto due sere fa a Miano. Come riportato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, un’ambulanza intervenuta nel quartiere a nord di Napoli per soccorrere un paziente è stata presa di mira da alcuni malviventi, che hanno sfondato il vetro del mezzo di soccorso. Al momento non è chiaro chi abbia compiuto il gesto né quali ne siano stati i motivi.

“Questo invece è il ‘regalino’ che ha trovato l’equipaggio della ambulanza di Miano la scorsa notte dopo che sono scesi da casa di un paziente. Si parla spesso di riforma del sistema sanitario, ma a volte dovrebbe essere ‘riformata’ anche l’utenza!” si legge sulla pagina Facebook dell’Associazione.

