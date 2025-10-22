PUBBLICITÀ

Assurdo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 21 ottobre a Pollena Trocchia, nei pressi del Parco Europa.

Un giovane è stato travolto da un’auto lanciata a tutta velocità: una scena drammatica, con il corpo della vittima riverso sull’asfalto in una pozza di sangue e accanto l’amico, sotto choc ma illeso. In un primo momento si era pensato a un incidente stradale, ma i carabinieri intervenuti sul posto hanno presto capito che si trattava di un agguato.

PUBBLICITÀ

Follia a Pollena Trocchia, investe il fidanzato della sorella dopo le minacce sui social

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un regolamento di conti in ambito familiare, nato da vecchi contrasti tra il conducente e la vittima, fidanzato della sorella dell’aggressore. Il sospettato, A.P.P., 21 anni, residente a San Giovanni a Teduccio, è stato rintracciato dopo alcune ore di fuga e fermato dai carabinieri. È stato poi condotto nella stazione di Cercola, dove è stato interrogato fino a tarda sera. La vittima, trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, versa in condizioni gravissime. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare la vettura usata come “ariete”.

Il giovane potrebbe dover rispondere di tentato omicidio. Secondo quanto trapela, l’aggressione sarebbe stata preceduta da minacce via social, segno di una tensione crescente tra i due giovani. Investitore e vittima si conoscevano da tempo, in quanto il secondo è legato sentimentalmente con la sorella del primo, piuttosto conosciuto negli ambienti criminali della periferia est di Napoli per essere il figlio di un narcotrafficante vicino agli ambienti del clan Silenzio di San Giovanni a Teduccio.