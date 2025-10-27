Follia a Pompei, impennano davanti ai vigili e li picchiano a colpi di casco

PUBBLICITÀ

Mattinata di tensione a Pompei, dove due giovani originari di Torre Annunziata sono stati arrestati per resistenza, violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito alcuni agenti della Polizia Municipale. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di domenica, nel pieno centro cittadino.

I due ragazzi viaggiavano a bordo di un motociclo e, secondo quanto ricostruito, stavano effettuando manovre spericolate tra le strade principali, impennando e mettendo in serio pericolo la sicurezza dei pedoni e degli altri automobilisti. L’intera scena non è passata inosservata a una pattuglia della Polizia Municipale, che ha intimato l’alt ai giovani per fermarli e procedere con la contestazione delle violazioni.

Una volta bloccati, però, la situazione è rapidamente degenerata. I due hanno iniziato a inveire contro gli agenti, minacciandoli e arrivando persino a colpirli con il casco nel tentativo di sottrarsi al controllo. Gli agenti, nonostante l’aggressione, sono riusciti a immobilizzarli e a condurli presso il comando della Polizia Municipale, dove sono stati formalmente tratti in arresto.

I poliziotti coinvolti nell’aggressione sono stati medicati e giudicati guaribili in sei giorni. Per i due giovani, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza celebrata nella giornata di oggi, si legge su Il Mattino, il tribunale ha sostituito la misura cautelare con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa del processo fissato per l’inizio del nuovo anno.

Foto di repertorio