Follia sulla Domiziana, si lancia dal cavalcavia dopo la fuga contromano: volo di 15 metri

Paura all’alba di questa mattina sulla Strada Statale 7 Quater-Domiziana. Come si legge su Edizione Caserta, un 38enne extracomunitario – alla guida di un’auto ‘sospetta’ – stava percorrendo contromano il tratto della Statale in direzione Roma quando è stato braccato dalla polizia.

Ne è nato un inseguimento culminato con un gesto folle dell’uomo. Vistori accerchiato, si è lanciato nel vuoto dal cavalcavia. Un volo di 15 metri dal quale, incredibilmente, il 38enne straniero è uscito incolume. Si trova ora in ospedale, piantonato dalle forze dell’ordine, in attesa di chiarire la propria posizione.

Ha dell’incredibile quanto accaduto in questi minuti al centro sportivo di Castel Volturno, sede sportiva del Napoli. Secondo quanto raccolto da SkySport24, un uomo ha sfondato il cancello del centro, mentre i giocatori erano negli spogliatoi, e si è diretto in campo per poi scappare. Nessun ferito. Il soggetto è ricercato dalle Forze dell’Ordine.

Momenti di paura al centro tecnico Konami Center di Castel Volturno, casa del Napoli, in questo pomeriggio. Un soggetto (non ancora identificato) alla guida ha sfondato il cancello del centro sportivo e si è diretto verso i campi che il club di Aurelio De Laurentiis utilizza per gli allenamenti quotidiani. Il soggetto alla guida ha poi lasciato l’auto scappando verso la struttura del campo da golf che costeggia il Konami Center, raggiunto poi dalle forze dell’ordine subito dopo.

Tanta paura ma nessun incidente con il gruppo Napoli di Luciano Spalletti, per fortuna, visto che la squadra azzurra non era ancora arrivata al centro sportivo epr l’allenamento pomeridiano. Qualcuno era negli spogliatoi, ma nessuno ancora sul campo da gioco, evitando il peggio e favorendo l’arrivo delle forze dell’ordine. Mertens e compagni sono poi scesi in campo per il primo allenamento di questa settimana vista la sosta per le nazionali.

Inizialmente si è diretto verso i campi mentre i calciatori, fortunatamente, si trovavano ancora negli spogliatoi. La situazione era totalmente fuori controllo, ma le forze dell’ordine sono intervenute. In seguito, il soggetto si è diretto verso il mare per poi abbandonare la propria auto e fuggire. A quel punto è iniziato una sorta d’inseguimento da parte dei Carabinieri: l’arresto non è stato ancora comunicato.