Follie sulla Napoli-Roma verso Afragola, gara di impennate tra giovanissimi in scooter

Impennate in piena autostrada, tra le auto in corsa e a pochi metri dagli altri automobilisti. È quanto accaduto sulla Napoli-Roma, all’altezza dell’uscita Afragola, dove alcuni motociclisti sono stati ripresi mentre si esibivano in manovre spericolate.

A segnalare l’episodio è stato un automobilista che ha inviato il filmato alla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli. «Buongiorno, volevo segnalare sull’autostrada Napoli Roma alcuni motociclisti, altezza uscita Afragola», ha scritto l’autore della denuncia.

Nel video si vedono chiaramente i centauri impegnare la carreggiata e sollevare la ruota anteriore, una manovra che mette in pericolo non solo chi la compie, ma anche chi si trova a transitare accanto.

Va ricordato che in Italia le impennate sono vietate dal Codice della Strada: l’articolo 170, al comma 1, proibisce espressamente ai conducenti di motocicli e ciclomotori a due ruote di “procedere sollevando la ruota anteriore”. Una violazione che può costare caro, con multe pesanti e la decurtazione dei punti dalla patente. Il video, pubblicato da Borrelli, ha subito fatto il giro dei social, scatenando indignazione e preoccupazione tra gli utenti. Molti chiedono maggiori controlli e sanzioni esemplari per scoraggiare comportamenti che trasformano le autostrade in piste da stuntman.