Forcella, spunta una macabra ipotesi per l’omicidio di Ciro Rapuano

Redazione Internapoli
Non si esclude che Ciro Rapuano fosse inerme quando, nella notte del 4 settembre, è stato ucciso con decine e decine di coltellate dalla moglie, Lucia Salemme, 58 anni, all’interno della loro abitazione di via Sant’Arcangelo a Baiano, nel cuore di Forcella a Napoli.

Un punto centrale su cui si stanno concentrando le indagini della Polizia di Stato e della Procura di Napoli (IV sezione), che non si sono mai fermate sin dal giorno del delitto. Proprio per chiarire questa circostanza, gli inquirenti potrebbero conferire già nelle prossime ore l’incarico ufficiale al medico legale, chiamato a eseguire l’autopsia su Rapuano.

La donna, difesa dall’avvocato Riccardo Pinto, si trova nel carcere di Secondigliano con l’accusa di omicidio aggravato. Nel corso dell’udienza davanti al gip Alessandra Grammatica, ha ribadito la sua versione: sarebbe stata per anni vittima di violenze da parte del marito e quella notte avrebbe agito per difendersi da un’aggressione. Secondo il suo racconto, l’uomo – armato di coltello – l’avrebbe colpita al braccio e alle dita, provocandole diverse ferite.

L’autopsia avrà un ruolo decisivo non solo per stabilire con precisione il numero delle coltellate (si parla di una sessantina, tutte inflitte alle spalle e una, particolarmente profonda, sul retro del collo), ma anche per chiarire la condizione in cui si trovava la vittima al momento dell’attacco. Gli inquirenti vogliono accertare se Rapuano fosse del tutto inerme, o quantomeno seminerme, quando è stato raggiunto dai fendenti.

Parallelamente, non si esclude che anche le lesioni riportate da Lucia Salemme possano essere oggetto di ulteriori approfondimenti medico-legali, per verificare la compatibilità con la sua ricostruzione dei fatti.

InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

