La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati alcune persone nell’ambito del supplemento d’indagine per la frana di Casamicciola che, il 26 novembre del 2022, provocò 12 vittime e la devastazione di vaste aree del comune isolano.
Frana di di Casamicciola, c’è il colpo di scena: indagati amministratori e funzionari
A fine giugno i pm avevano chiesto l’archiviazione del procedimento penale aperto contro ignoti per disastro e omicidio colposo sostenendo l’impossibilità di individuare responsabilità penali dirette.
Richiesta alla quale si erano opposti, tra gli altri, i familiari delle vittime ed il comune di Casamicciola. Il gip Nicola Marrone aveva rigettato la richiesta dei Pm Mario Canale e Stella Castaldo e disposto l’imputazione coatta di amministratori e funzionari comunali che si erano succeduti in carica dal 2012 al 2022.
I nomi degli indagati non sono stati al momento ancora resi noti considerando che i pubblici ministeri attendono la trasmissione delle ultime consulenze dei periti per definire compiutamente tutte le ipotesi di reato a carico delle persone per le quali, la Procura napoletana, ipotizza una responsabilità diretta per i tragici fatti che sconvolsero la cittadina termale isolana.