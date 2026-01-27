PUBBLICITÀ

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati alcune persone nell’ambito del supplemento d’indagine per la frana di Casamicciola che, il 26 novembre del 2022, provocò 12 vittime e la devastazione di vaste aree del comune isolano.

Frana di di Casamicciola, c’è il colpo di scena: indagati amministratori e funzionari

A fine giugno i pm avevano chiesto l’archiviazione del procedimento penale aperto contro ignoti per disastro e omicidio colposo sostenendo l’impossibilità di individuare responsabilità penali dirette.

Richiesta alla quale si erano opposti, tra gli altri, i familiari delle vittime ed il comune di Casamicciola. Il gip Nicola Marrone aveva rigettato la richiesta dei Pm Mario Canale e Stella Castaldo e disposto l’imputazione coatta di amministratori e funzionari comunali che si erano succeduti in carica dal 2012 al 2022.

I nomi degli indagati non sono stati al momento ancora resi noti considerando che i pubblici ministeri attendono la trasmissione delle ultime consulenze dei periti per definire compiutamente tutte le ipotesi di reato a carico delle persone per le quali, la Procura napoletana, ipotizza una responsabilità diretta per i tragici fatti che sconvolsero la cittadina termale isolana.