Cinzia e Francesca muoiono al Cotugno, le amiche no vax uccise dal covid

Francesca Conte e Cinzia Imparato sono morte entrambe a pochi giorni di distanza. Le due amiche vivevano insieme ma avevano deciso di non vaccinarsi. La 54enne Cinzia, originaria di Castellammare di Stabia, è spirata sabato scorso all’ospedale Cotugno dove venne stata portata in seguito alle complicazioni dovute all’infezione da covid. Inizialmente è stata ricoverata all’ospedale San Leonardo. Anche la 71enne è deceduta, lo scorso 22 novembre sempre all’ospedale collinare, a causa del coronavirus.

LE DUE AMICHE NO-VAX

Le due donne, secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, avevano deciso di non vaccinarsi. Si era dichiarato scettiche nei confronti della pandemia, tanto da ritenerla una “farsa”. Sui social l’amico ha scritto: “Eravate due No Vax agguerrite. Non portavate nemmeno la mascherina perché non credevate a questa maledetta pandemia. L’avete preso, vi siete infettate, siete state in gravissime condizioni dal primo minuto. Sei andata via prima tu amica mia, Francesca Conte, poi Cinzia ha sofferto e patito per molti giorni più di te”.