Francesco Emilio Borrelli ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Francesco Emilio Borrelli, politico e giornalista italiano, militante storico della Federazione dei Verdi, dal 13 ottobre 2022 deputato alla Camera per Alleanza Verdi e Sinistra.

