Francesco Paolantoni sfotte i no-vax dopo il blocco Facebook: “So’ bullo e molesto”

Francesco Paolantoni è tornato a pubblicare un video sulla sua pagina Facebook dopo una lunga assenza dai social. Ieri l’attore napoletano è tornato con nuovo filmato nel quale spiega: “E’ scaduta la lunga punizione che mi ha dato Facebook dietro simpatica segnalazione di eleganti no-vax per molesti e bullismo. E so’ bullo e molesto, e non o sapevo ma so’ nu bell’ bullo però. Non fate gli spiritosi: lo voglio dire a tutti quanti. Non si scherza con me che so’ bullo. Adesso voglio vedere che se su Instagram mi si può taggare, pure llà so fuorilegge. Non scherzate che so bullo e molesto… e jamm’ bell“. Negli ultimi anni Paolantoni è stato molto attivo sui social network pubblicando tanti video ironici.

IL VIDEO DI FRANCESCO PAOLANTONI

LA BIOGRAFIA DELL’ATTORE

Francesco Paolantoni nasce a Napoli nel 1956. A 19 anni frequenta una scuola di arte drammatica, per poi esordire in teatro, alternando ruoli drammatici a quelli comici. Nel 1985 debutta allo Zelig di Milano, che gli spalanca le porte della popolarità televisiva. Fra le tante trasmissioni a cui partecipa ricordiamo: ‘Indietro tutta’, ‘Sportacus’, ‘Mai dire goal’, diverse edizioni di ‘Quelli che il calcio’, ‘Stasera tutto è possibile’ e, recentemente, ‘Tale e quale show’. Al cinema lavora, fra gli altri, con Giordana, Virzì, Martone, Comencini, ed in teatro con Vincenzo Salemme. Da capo comico ha girato l’Italia in tournée, interpretando, tra l’altro, ‘Uomo e galantuomo’ di Eduardo de Filippo e ‘Miseria e nobiltà’ di Eduardo Scarpetta. Con ‘A tutti coloro’ su Radio Kiss Kiss vince il Telegatto.