Mal di testa improvviso, poi la terribile tragedia: Francesco muore a 10 anni

Ha perso la vita dopo un mal di testo anomalo, a soli 10 anni. È questa la tragedia che ha sconvolto la comunità di Leini, in provincia di Torino, che ha detto addio al piccolo Francesco Pellegrino mercoledì 27 maggio, quando è deceduto all’ospedale Regina Margherita. La situazione è improvvisamente degenerata nella giornata di domenica 16 maggio, quando un anomalo mal di testa ha costretto i genitori di Francesco a chiamare l’ambulanza.

Arrivati sul posto, i sanitari hanno trasportato il bambino nel reparto di rianimazione e terapia intensiva dell’ospedale torinese. Le cause del decesso, purtroppo, non sono ancora chiare. Proprio per questo motivo l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico prima dei funerali. Il rito funebre si celebrerà lunedì 31 maggio, alle 15, presso la chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo. L’autopsia, purtroppo, impedirà l’espianto degli organi per cui i familiari avevano già dato il loro benestare per la donazione.