Francesco accoltellato in strada, il 17enne è morto in ospedale: ricercato 15enne

Francesco Pio D’Augelli, 17 anni, è morto in ospedale dopo essere stato colpito da una coltellata per strada a San Severo in provincia di Foggia. Tutto è accaduto alle 21,30 di lunedì 18 luglio in via Lucera. Qualcuno ha colpito il ragazzo in strada. Lui è riuscito a percorrere alcune decine di metri fino ad accasciarsi in via Ferrini. Lì, mentre sanguinava dal fianco sinistro, è stato raggiunto dai familiari. Poi un’ambulanza del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Masselli Mascia, dove è deceduto.

Al pronto soccorso dell’ospedale della cittadina pugliese ci sono stati disordini dopo il ricovero del ragazzo, che ha attirato molti componenti della sua famiglia e del suo giro di amicizie. L’agenzia di stampa Agi fa sapere che un 15 enne è ricercato dalla polizia. Il delitto sarebbe maturato per motivi passionali e in particolare per la gelosia per una ragazzina, fidanzata del 17enne. I due sabato scorso avrebbero avuto un litigio nel corso del quale il 15enne avrebbe minacciato di morte il 17enne. Ieri sera ci sarebbe stato una nuova lite: il 15enne avrebbe accoltellato Francesco Pio D’Augelli che, ferito ha percorso una decina di metri prima di accasciarsi a terra.