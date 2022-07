Scoperto lido abusivo a Portici sequestrati ombrelloni e sedie. Continuano, senza sosta, le attività di controllo della Guardia Costiera, nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro 2022. Lo scorso venerdì personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Portici, sotto la direzione della Capitaneria di Porto di Torre del Greco ed il coordinamento della superiore Direzione Marittima della Campania, unitamente al Personale della Polizia Municipale e del locale Commissariato di P.S., sono intervenuti nel Porto del Granatello, in prossimità dell’area sottostante la storica Villa d’Elboeuf, per contrastare l’occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, da parte di un soggetto extra–comunitario.

IDENTIFICATO L’OCCUPATORE ABUSIVO

L’attività è scaturita a seguito di una serie di accertamenti di P.G., nel corso dei quali, le forze operanti hanno potuto accertare che la persona identificata come autore dell’occupazione abusiva risultava essere un immigrato irregolare, privo di qualsivoglia documento di riconoscimento. A tal riguardo, il contravventore è stato condotto presso il locale Commissariato di P.S., per i rilievi del caso e, nel contempo, il resto del personale operante, ha proceduto, con l’ausilio di ditta specializzata, all’immediata rimozione e demolizione delle opere abusive, consistenti in una cabina in legno nonché altri elementi strutturali, tra l’altro pericolosi anche per la pubblica incolumità.

SEQUESTRATI OMBRELLONI, SEDIE E TAVOLINI

Inoltre, sono stati posti sotto sequestro vari ombrelloni, sedie e tavolini. Al termine dell’attività, l’indagato è stato deferito alla competente Procura della Repubblica, per violazione degli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione, e, a suo carico, è stato emesso il conseguente decreto di espulsione dallo Stato Italiano, con ordine di allontanamento entro 8 giorni dalla data del controllo.