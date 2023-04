Fratelli uccisi a Napoli est, annullate due condanne per i ras di San Giovanni

PUBBLICITÀ

Due condanne a trent’anni di reclusione cancellate. E’ questa la decisione della Corte di Cassazione (I sezione penale) per Bernardino Formicola e per suo nipote Antonio Marigliano. Il processo è quello relativo agli omicidi dei fratelli Massimo e e Salvatore Petriccione avvenuti nel 2002 e nel 2004. La Suprema Corte ha disposto un annullamento con rinvio con un nuovo processo d’appello che dovrà tenersi per i due ras di San Giovanni a Teduccio. Bravi i loro legali a smontare il castello accusatorio basato in gran parte su ricostruzioni affidate a collaboratori di giustizia: Formicola era difeso da Leopoldo Perone mentre Marigliano da Salvatore Impradice e Dario Vannetiello. Formicola già in secondo grado si era visto cancellare il massimo della pena con la condanna a trent’anni mentre Marigliano era stato condannato a trent’anni sempre con l’accusa di tentato omicidio derubricata in lesioni e con l’accusa di detenzione di armi ‘assorbita’ nel porto. In primo grado Marigliano aveva rimediato l’ergastolo: per l’omicidio di Massimo Petriccione invece Marigliano era stato assolto. Gli ermellini hanno dunque pienamente accolto le argomentazioni della difesa che hanno evidenziato l’impossibilità per il collaboratore di giustizia Alessandro Migliaccio di vedere scena, Migliaccio poi smentito anche da testimoni oculari. Oltre a questo i difensori hanno effettuato indagini basate su perizie sui luoghi e in particolare sul momento degli spari contro i due fratelli.