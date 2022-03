Raffica di controlli dopo le stese a Fratta, fermate 19 persone con precedenti

Raffica di controlli dopo le stese a Frattaminore e Frattamaggiore, fermate 19 persone con precedenti. Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Giovanni XXIII, via Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza Atella e piazza San Maurizio. Nel corso dell’attività sono state identificate 51 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllati 26 veicoli.

LE STESE A FRATTAMAGGIORE E FRATTAMINORE

Doppia sparatoria giovedì sera prima a Frattaminore poi a Frattamaggiore. Raid nelle palazzine di via Rossini dove sono stati esplosi numerosi molti colpi d’arma da fuoco da soggetti a bordo di un’auto che hanno sparato all’impazzata. C’è stata una stesa anche a Frattaminore, in otto su quattro moto di grossa cilindrata avrebbero esploso colpi di pistola in centro.

Omicidio a Casoria

Un uomo, Vincenzo Cerqua di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, è stato ucciso giovedì sera a Casoria, nel Napoletano. Il cadavere di Cerqua è stato trovato fa all’interno della sua autovettura in via Gaetano Pelella. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno trovato cinque bossoli calibro 45. Ancora da ricostruire la dinamica dell’agguato. Le indagini sono condotte dai militari della compagnia di Casoria assieme a quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.