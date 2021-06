Era ritenuto vicino al gruppo che fu di Oscar Pecorelli, storico ‘colonnello’ del clan Lo Russo, Antonio Avolio, il 30enne ucciso questa mattina in via Teano, nel cuore del rione San Gaetano (leggi qui l’articolo). Un omicidio che fa ripiombare Miano e l’area nord nella paura di una nuova guerra di camorra. Secondo la prima ricostruzione Avolio era in sella ad un motociclo Honda SH. È stato raggiunto da due colpi d’arma da fuoco, uno di questi alla zona cervicale. Nel 2016 fu arrestato per estorsione e nel 2020 è stato scarcerato dal penitenziario di Tolmezzo, in provincia di Udine. Indagini a cura dei carabinieri della Compagnia Stella e del Nucleo Investigativo di Napoli. Avolio in questo periodo potrebbe essersi avvicinato al gruppo che è ritenuto egemone nella parte alta di Miano, quello dei Cifrone-Tipaldi. Gruppo che, stando sempre alle ultime informative, sarebbe in arretramento rispetto a giovani leve del quartiere pronte a subentrare alle vecchie consorterie criminali.

L’articolo di lancio: omicidio al Rione San Gaetano

Ennesimo omicidio a Napoli. Un uomo sarebbe stato ucciso poco fa a Miano, nel rione San Gaetano. La vittima è Antonio Avolio, in passato ritenuto vicino ai Lo Russo. Avolio è stato raggiunto dai sicari in via Teano all’incrocio con via Comunale Piscinola. L’uomo, 30 anni di Piscinola, fu coinvolto in un tentativo di estorsione qualche anno fa ai danni di un imprenditore del suo quartiere. In quell’occasione fu arrestato dai carabinieri della compagnia Vomero.

Secondo omicidio in due mesi a Miano

Si tratta del secondo omicidio in meno di due mesi. Lo scorso aprile a finire sotto i colpi dei killer Salvatore Milano (leggi qui l’articolo), freddato in un caffetteria in via Vittorio Veneto, parte alta di Miano. E’ stato ammazzato dai killer mentre era in una caffetteria (bar Rosetta). Negli ultimi tempi era stato visto in compagnia con alcuni esponenti del clan Cifrone, eredi dei Lo Russo nell’area a Nord di Napoli.