Meteo

Crollano le temperature in Italia, arriva con la tempesta Amy

Redazione Internapoli
Vento forte e mare agitato a Napoli e in Campania emanata l'allerta meteo
Vento forte e mare agitato a Napoli e in Campania, diramata l'allerta meteo
Amy è stata ufficialmente registrata dal Met Office: è la prima tempesta della stagione 2025/26 nel Regno Unito. Si tratta di una profonda area di bassa pressione extra tropicale in rapido sviluppo nel nord Atlantico che arriva sulle Isole Britanniche tra Venerdì 3 e Sabato 4 Ottobre. Oltre alle piogge battenti, sono previsti venti che soffieranno con forza da uragano fino a 170-180 km/h a ovest dell’Irlanda ed in Scozia.

Che cos’è la tempesta Amy

La tempesta Amy rappresenta un evento meteorologico estremo per il Regno Unito, con potenziali impatti su persone, proprietà e infrastrutture. Secondo il Meteo.it la vasta area di bassa pressione spingerà verso l’Italia una perturbazione che, tra la notte di sabato 4 e le prime ore di domenica 5 ottobre. Quindi attraverserà molte delle nostre regioni portando piogge battenti prima e poi al Centro-Sud.

Le previsioni per il weekend

Venerdì 3. Al Nord: bel tempo, ma più freddo. Al Centro: nubi sparse sulle Adriatiche, sole altrove e ancora vento. Al Sud: rovesci in Puglia e alta Sicilia, ventoso e fresco per il periodo.

Sabato 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole e meno vento. Al Sud: sole e venti dai quadranti settentrionali.

Domenica 5. Al Nord: piogge mattutine al Nordest. Al Centro: temporali e vento. Al Sud: via via più instabile e piovoso.

 

 

 

