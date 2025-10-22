Frodi tra Napoli e Volla, 50enne arrestato dopo la condanna

PUBBLICITÀ

Ieri a Castel Volturno, i militari della locale Tenenza Carabinieri, con il supporto dei militari del Reparto Territoriale di Mondragone, hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene concorrenti emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma.

L’ordine di carcerazione ha portato all’arresto di un 50enne residente a Castel Volturno. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto colpevole di una serie di reati contro il patrimonio e la fede pubblica.

In particolare, è stato condannato per ricettazione, falsità in scrittura privata, uso di atto falso, falsità in testamento o titoli di credito, sostituzione di persona e frode informatica.

Per tali reati, commessi nel comune di Napoli nel 2007 e nel 2013, a Salemi (TP) nel 2020, a Volla e a Fidenza nel 2022, dovrà espiare una pena residua di 4 anni e 1 mese di reclusione. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto ai reati contro il patrimonio condotte dai Carabinieri sul territorio di Castel Volturno e del litorale domitio.