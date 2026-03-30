Frutti di mare ‘pericolosi’ in pescheria, sequestri lungo il Litorale Domizio

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La Guardia Costiera di Castel Volturno ha portato alla luce gravi irregolarità nella vendita di frutti di mare e prodotti ittici. Durante i controlli effettuati in diverse pescherie, i militari hanno scoperto prodotti privi di etichettatura e immersi in acqua in condizioni non conformi alle normative sanitarie, in chiara violazione delle disposizioni nazionali ed europee che regolano il settore ittico.

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati circa 11 chilogrammi di frutti di mare e prodotti ittici di varie specie, privi di qualsiasi indicazione obbligatoria. Nei confronti dei responsabili sono state avviate le procedure sanzionatorie previste dalla legge.

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Nel corso di un distinto intervento, il personale della Guardia Costiera ha inoltre proceduto al sequestro di attrezzi non consentiti, rinvenuti in stato di abbandono. L’intervento è stato eseguito ai sensi degli articoli 183 e 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Il sequestro è stato già convalidato dalla Procura della Repubblica e il materiale è stato autorizzato alla distruzione.

“La sicurezza alimentare è una priorità assoluta — dichiarano dalla Guardia Costiera — e i controlli continueranno anche nei prossimi giorni per tutelare i consumatori e garantire la qualità dei prodotti ittici sul mercato.”.

L’attività si inserisce nell’ambito del coordinamento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, che supervisiona le operazioni della Guardia Costiera di Castel Volturno

La Guardia Costiera invita operatori e cittadini a collaborare, rispettando scrupolosamente le normative vigenti, a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della trasparenza nel commercio ittico.