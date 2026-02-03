PUBBLICITÀ
HomeCronacaFucilate contro l'ex moglie nel Beneventano: "Aiuto mi vuole uccidere"
CronacaCronaca locale

Fucilate contro l’ex moglie nel Beneventano: “Aiuto mi vuole uccidere”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Fucilate contro l'ex moglie nel Beneventano:
Fucilate contro l'ex moglie nel Beneventano: "Aiuto mi vuole uccidere"
PUBBLICITÀ

Giulia è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata ferita a colpi da fucile dall’ex marito Valentino Salomone a Sant’Arcangelo Trimonte. La guardia giurata è stata sottoposta a fermo dai carabinieri ed è stato trasferito in carcere con l’accusa di tentato femminicidio. Il 37enne ora è in cella in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni.

L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno in casa dei due coniugi. La donna, 46 anni, sarebbe stata colpita all’addome e sul fianco. Subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale nel capoluogo sannita. Secondo le prime notizie il rapporto tra i due coniugi, genitori di due bambini, sarebbe stato segnato negli ultimi tempi da forti contrasti.

PUBBLICITÀ

“Aiuto, mi vuole uccidere, sta sparando”, avrebbe detto la vittima al telefono come riporta Il Mattino. Salomone deteneva quel fucile legalmente. Quando è stato portato via dai carabinieri, non ha opposto resistenza. Secondo quanto ricostruito, i due erano già separati, di fatto, e la donna viveva a Paduli con i due figli. Lui invece abitava a Pietrelcina. Pare che a far scattare la rabbia dell’ex marito possano essere state delle notifiche giudiziarie relative alla causa di separazione.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati