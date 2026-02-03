Fucilate contro l’ex moglie nel Beneventano: “Aiuto mi vuole uccidere”

PUBBLICITÀ

Giulia è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata ferita a colpi da fucile dall’ex marito Valentino Salomone a Sant’Arcangelo Trimonte. La guardia giurata è stata sottoposta a fermo dai carabinieri ed è stato trasferito in carcere con l’accusa di tentato femminicidio. Il 37enne ora è in cella in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni.

L’episodio è avvenuto poco dopo mezzogiorno in casa dei due coniugi. La donna, 46 anni, sarebbe stata colpita all’addome e sul fianco. Subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale nel capoluogo sannita. Secondo le prime notizie il rapporto tra i due coniugi, genitori di due bambini, sarebbe stato segnato negli ultimi tempi da forti contrasti.

“Aiuto, mi vuole uccidere, sta sparando”, avrebbe detto la vittima al telefono come riporta Il Mattino. Salomone deteneva quel fucile legalmente. Quando è stato portato via dai carabinieri, non ha opposto resistenza. Secondo quanto ricostruito, i due erano già separati, di fatto, e la donna viveva a Paduli con i due figli. Lui invece abitava a Pietrelcina. Pare che a far scattare la rabbia dell’ex marito possano essere state delle notifiche giudiziarie relative alla causa di separazione.